Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan çalışma sonunda operasyon için düğmeye basan ekipler, şafak vakti Özel Harekat ve dron desteğiyle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Koç başlarıyla kırılarak girilen adreslerde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.