Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Kırmızı listedekiler" fotokapana takıldı
Adıyaman’da kurulan fotokapanlar ile nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlanlar ile çok sayıda yaban hayvanı görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için Adıyaman’a kurulan fotokapan kameralara ilginç görüntüler yansıdı.
Yaklaşık 1 yıl önce kurulan fotokapan kameralarla nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlanlar görüntülendi.
Görüntülerde çizgili sırtlanların yanı sıra keklik, kurt, tilki, yaban domuzu, oklu kirpi, tavşan ve yaban keçileri de yer aldı.
Etiketler: Doğal Yaşam Milli Parklar Yaban Domuzu
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