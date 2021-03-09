İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde bulunan manava gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz 3 kişi, örtü altındaki yaklaşık 10 kilogram muzu poşetlere doldurdu. Ardından da hızla uzaklaştı.

Hırsızlar, yaklaşık 1 saat sonra geri dönerek, çaldıkları muzları tezgaha yerleştirdi.

“Vicdanlı hırsızlara denk geldik”

Sabah iş yerine gelen Cihan Adak, tezgahtaki değişikliği fark ederek güvenlik kamera görüntülerini izledi. Muzların önce çalındığını sonra geri getirildiğini gördü.

Cihan Adak, şüphelilerinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Daha önce de hırsızlık yaşadık. İlk defa böyle ilginç bir olay başımıza geldi. Vicdanlı hırsızlara denk geldik. Yaparlarsa da böyle hırsızlık yapsınlar. Bütün hırsızlara örnek olsun. Biz de şikayetçi olmuyoruz” dedi.

