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Türkiye
AA 27.02.2025 15:47

Kırmızı ışıkta geçen araç üniversite öğrencisini hayattan kopardı

İstanbul Eyüpsultan'da, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin, kırmızı ışıkta geçen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kırmızı ışıkta geçen araç üniversite öğrencisini hayattan kopardı

Topçular Mahallesi'nde, dün yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çetin'e, kırmızı ışık ihlali yapan Yahya Berkay Ş. idaresindeki kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çetin, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü Yahya Berkay Ş. emniyete götürüldü.

Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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