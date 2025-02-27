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Türkiye
AA 27.02.2025 13:52

Sahte cep telefonu ilanlarıyla 12,6 milyon lira dolandırmışlar

Erzurum'da sosyal medya platformu üzerinden sahte cep telefonu satışıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Sahte cep telefonu ilanlarıyla 12,6 milyon lira dolandırmışlar

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden sahte cep telefonu satışı ilanı yaparak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi tespit etti.

Ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladıklarını belirleyen ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı yakaladı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirledi.

5 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Yurt dışında bulunan şüphelinin yakalanması için işlem başlatıldı.

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