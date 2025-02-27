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Türkiye
AA 27.02.2025 15:04

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, son günlerde meydana gelen kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu, bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve sıcaklığın pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilirken, çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Çığ Hava Durumu
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