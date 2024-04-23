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Türkiye
İHA 23.04.2024 22:30

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü yaya geçidinde 4 kişiye çarptı

Batman'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin yaya geçidinde çarptığı biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü yaya geçidinde 4 kişiye çarptı
[Temsili Fotoğraf -AA]

Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde Audi marka otomobili ile kırmızı ışık ihlali yapan ismi öğrenilemeyen sürücü yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Çarpmanın etkisi ile pusette bulunan bebek ile 3 kadın savruldu. Çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalandı.

Kaza ile birlikte yol ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanan yol yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Petrol City Alışveriş Merkezi önünde sıkça kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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