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Türkiye
AA 23.04.2024 20:50

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen K.Ç. idaresindeki 42 AHT 105 plakalı otomobil, Karlık köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden M.Ç. kontrolündeki 01 ATN 390 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 01 ATN 390 plakalı aracın sürücüsü ile beraberindeki S.Ç., E.Ç., A.Ç. ve B.Ç. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazayı yara almadan atlatan sürücünün ifadesinde, otomobilin tekerleğinin patladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

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