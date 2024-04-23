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Türkiye
AA 23.04.2024 17:37

SOLOTÜRK'ten Çanakkale semalarında gösteri uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ten Çanakkale semalarında gösteri uçuşu
[Fotograf: AA]

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda toplanan vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çanakkale Boğazı semalarında yarım saat süren gösteriyi izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Etkinlik alanında ayrıca okullar tarafından hazırlanan gösteriler ve sahne etkinlikleri de öğrenciler tarafından sunuldu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da burada öğrencilerle birlikte etkinliklere katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Çanakkale 23 Nisan Türk Silahlı Kuvvetleri
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