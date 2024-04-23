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Türkiye
İHA 23.04.2024 16:02

Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı

Bursa’da, tıraş olduğu sırada dili boğazına kaçan kişiyi berberi kurtardı. Müşterisinin iyi olduğunu öğrenen berber tıraşına devam etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir berber dükkanında meydana gelen olayda, tıraş olmak için gelen bir müşteri sakal tıraşı sırasında dilini boğazına kaçırdı ve nefes almakta zorlandı.

Müşterinin bayılma noktasına gelmesi üzerine, berber Muhammet Bayraktar (50) hemen müdahale etti.

Müşterisinin dilini çıkararak nefes almasını sağlayan Bayraktar, müşterisinin durumunun iyi olduğunu öğrenince tıraşına devam etti

Bayraktar, o anları anlatarak, "Müşterimin rengi morarmaya başladı. Sesi de çıkmayınca hemen müdahale ettim. Dilini çekince nefes almaya başladı ve ben de rahatladım. Daha sonra da müşterim tedaviyi kabul etmeyince ben de tıraşıma kaldığım yerden devam ettim" dedi.

Bayraktar, kendi yaşadığı bir olayı hatırlayarak müşterisini kurtardığını belirtti. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı.

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