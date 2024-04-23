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Türkiye
AA 23.04.2024 15:31

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 57 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 50,41 gram esrar, 7 uyuşturucu nitelikte hap, kaçak 6 bin 935 paket sigara, 227 elektronik sigara, 213 kilogram tütün, 200 paket elektronik sigara tütünü, 12 bin 400 makaron, 3 bin 297 akıllı saat, kablosuz kulaklık, makyaj malzemesi, termos, 26 kilogram çay ile 22 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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