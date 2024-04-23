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Türkiye
AA 23.04.2024 13:59

Depremin yaşandığı Sulusaray'da 23 Nisan kutlamaları ertelendi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı bir hafta ertelendi.

Depremin yaşandığı Sulusaray'da 23 Nisan kutlamaları ertelendi
[Arşiv-AA]

Depremin yaşandığı Sulusaray'da 23 Nisan kutlamaları bir hafta ertelendi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı bir hafta ertelendi.

Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ömer Burak Bozkurt ve Belediye Başkanı Davut Kılıç çelenk sundu.

İlçede, kutlama programının ise bir hafta ertelendiği belirtildi.

Vali Numan Hatipoğlu, Sulusaray'da 5 gün önce depremlerin yaşandığına işaret etti.

Kutlama programının ilçede bir hafta ertelendiğini belirten Hatipoğlu, "Önümüzdeki salı günü kutlama programını gerçekleştireceğiz." dedi.

Hatipoğlu, ilçede depremde hasar gören yapılarla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktararak, 2 caminin minaresinin tehlike oluşturmaması için yıkıldığını sözlerine ekledi.

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