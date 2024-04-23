İstanbul Havalimanı'nda 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Havalimanının işletmecisi İGA tarafından havalimanındaki yurt içi ve yurt dışı hatların bulunduğu bölümde bando gösterisi yapıldı. Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı yolcular bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Uçuşlarını bekleyen çocuk yolcular, yüz boyama, sosis balon etkinliği ve sihirbaz gösterileriyle eğlenirken, çocuklara ve ailelerine pamuk şeker, patlamış mısır ve kağıt helva ikram edildi.

Kutlamaların yanı sıra havalimanında görevli personelin 4-6 yaş arası çocukları da dış hatlar giden yolcu bölgesinde bulunan FoodİGA'da düzenlenen MasterChef Junior atölyesinde çikolatalı kurabiye yaptı.

Yapılan çikolatalı kurabiyeler havalimanını ziyaret eden yolculara ve çocuklara ikram edildi.