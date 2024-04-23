"Mahzen-28" operasyonunda yakalanan 21 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar sonucu gözaltına alınan 41 şüphelinin, sevk edildikleri İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mahzen-28" operasyonları kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığı yapan 41 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Yerlikaya, şüphelilerin, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri ve organize suç örgütleri ile narkotik suç örgütlerine silah temin ettiklerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Ekiplerin geçen yıl ağustosta Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik baskında polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olay başta olmak üzere farklı olaylarda benzer türde silahla karşılaşmaları üzerine İstanbul, Ankara ve Antalya'da silah üretimi yapılan iş yerlerine de operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda 3 uzun namlulu tüfek, 236 otomatik silah, 340 otomatik silah parçaları, 251 üst gövde, 287 dipçik, 2 bin 572 namlu, 110 şarjör, 1017 tabanca, 190 tabanca üst sürgü takımı, 682 tabanca namlusu, 2 bin 5 tabanca gövdesi, 827 sürgü, 153 kabza, 435 tabanca seri aparatı, 2 alt-üst silah kalıbı, 5 bin fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ile muhtelif sayıda silah ele geçirilmişti.