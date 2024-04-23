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Türkiye
DHA 23.04.2024 15:59

Antalya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı. Öğrenciler her yıl 23 Nisan'ı heyecanla beklediklerini söyledi.

Antalya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
[Fotograf: DHA]

Tüm yurtta coşkuyla 104'üncü yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'da çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve kırmızı- beyaz kıyafetleriyle toplanan öğrenciler önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz yanındaki iki ilköğretim öğrencisiyle birlikte meydanda bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için büyük heyecanla beklediğini belirten Asya Asel Yücetepe, "Bugün 23 Nisan'ı kutlayacağız. Bu bayramı kutlamayı çok seviyorum. Dans, gösterisi, tiyatro olacak" diye konuştu.

Çelenk töreninin ardından öğrenciler Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti. 

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