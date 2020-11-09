İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Babaeski ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslu uyarıda bulunuyor.

Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.

Kurallara uymayan 18 kişiye toplam 34 bin 200 lira ceza uygulandı.