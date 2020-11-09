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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 71 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuları sattığı belirlenen A.Ş.O. ve E.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 13:52
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