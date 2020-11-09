Şebinkarahisar ilçesine bağlı Saraycık köyünde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, bir ev, 3 ahır ve 4 samanlık zarar gördü.

“Tesellimiz can kaybı olmaması”

Yangınla ilgili açıklama yapan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, ”Yaşanan olay nedeniyle hemşehrilerime 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Allah’a şükür can kaybımız yok. Yaşanan olay gece saat üç sularında yaşandı. Bize bilgi gelir gelmez olay yerine itfaiye ekiplerimizi sevk ettik. Ekiplerimiz yangını önce kontrol altına aldılar, daha sonra da söndürdüler. Ancak olay yerine ekiplerimiz zamanında ulaşmasaydı yangın, tüm köyümüze sıçrayabilirdi. Fakat bazı maddi kayıplarımız yaşandı. Bu konuda da ahırın ve ambarın sahibi vatandaşlarımız ile iletişime geçtik. Hiç merak etmesinler. Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz ile birlikte el ele verip yaraları saracağız” dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.