Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ zanlılarını Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 ay önce yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 13 FETÖ şüphelisine yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Kasım'da saklandıkları adreste gözaltına alınan zanlılar O.K ve M.U.'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı 2 şüpheli tutuklandı.
Ayvacık'ın Kadırga koyu açıklarında 16 Ağustos'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta 13 FETÖ şüphelisi yakalanmıştı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen O.K. ve M.U., Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Kasım'da saklandıkları adreste yakalanıp gözaltına alınmıştı.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 13:37
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