Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde sahte içki operasyonu
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 80 litre etil alkol ve 51 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 80 litre etil alkol, 51 litre sahte içki ve bir miktar anason ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak İçki Kırklareli Sahte Alkol Sahte İçki
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