Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, yer yer ulaşımı olumsuz etkiledi.
Anadolu Otoyolu'nun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti. Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan, sis kent merkezinde de etkili oluyor.
Etiketler: Düzce Hava Durumu
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