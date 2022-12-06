Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de sis etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Kayseri'de sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Kayseri'de sabah yola çıkan vatandaşlar, yoğun sisle karşılaştı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araç farlarını yakıp takip mesafesini açarak ilerlemeye çalıştı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yer yer etkili olan sisin görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdüğünü belirtti.
Etiketler: Hava Durumu Kayseri
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