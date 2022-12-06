Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 07:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otogarda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir otogarında 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, otogara düzenledikleri operasyonda 2 kilo 60 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli Ş.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve tacirlerine karşı yürütülen mücadelenin, vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Narkotik
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