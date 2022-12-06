Kaza, saat 05.30 sıralarında Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Gümüş idaresindeki kamyonet, park halindeki kamyona çaptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan Murat Gümüş'ü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kaza yapan kamyonetteki malzemeler gelen başka bir kamyona aktarıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.