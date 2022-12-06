İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli,Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla, Afyonkarahisar illerinde 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenin de bulunduğu 22 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, aramalar sırasında çok sayıda digital materyal ve örgütsel dökümanın ele geçirildiği öğrenildi.