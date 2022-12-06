Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul'da merkezli 8 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 22'si yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli,Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla, Afyonkarahisar illerinde 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenin de bulunduğu 22 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, aramalar sırasında çok sayıda digital materyal ve örgütsel dökümanın ele geçirildiği öğrenildi.
Etiketler: FETÖ İstanbul Son Dakika
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