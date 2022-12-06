Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sis etkili: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle araçlar farları açık şekilde ilerlerken Akçakale-Şanlıurfa kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 10 derece civarında ölçüldüğü ilçede trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Hava Durumu Şanlıurfa
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