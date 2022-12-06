Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Başkentte, jandarma ekiplerince durdurulmak istenen araçtan 40 kilo 300 gram uyuşturucuyu yol kenarına atarak kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Güzergahta kontrol noktası kuran ekipleri fark eden bir otomobildeki şüpheliler, araçta bulunan uyuşturucuyu yol kenarına atarak kaçtı.
Yapılan incelemede yol kenarına atılan 4 torbada 40 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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