İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında, JAMYO ve JATEK mülakat sınavlarında, aday numarası üzerinden kodlama yöntemiyle örgüt mensuplarının kamu görevine sızdırıldığına dair tespitlerin yapıldığı belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen görevdeki polis memuru, astsubay, infaz koruma memuru ve zabıtanın aralarında olduğu 17 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Samsun, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.