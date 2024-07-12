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Türkiye
AA 12.07.2024 23:01

Kırklareli'nde koruda çıkan yangın kontrol altında

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde koruda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli'nde koruda çıkan yangın kontrol altında
[Fotograf: AA]

Kırklareli Çavuşköy Korusu'nda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 4 uçak, 15 arasöz, 10 su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Kırklareli'nde koruda çıkan yangın kontrol altında

Anızlar traktörle sürülerek yangının yayılması engellendi

Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi.

Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ile ilgili kurum müdürleri ekiplerin çalışmalarını takip etti.

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