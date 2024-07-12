Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssü Tuşba ilçesindeki Van Gölü olarak saptadığı deprem, saat 23.19'da meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor"

Van Valisi Ozan Balcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Balcı, "Saat 23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun Van." ifadelerini kullandı.