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Türkiye
TRT Haber 12.07.2024 23:27

Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssü Tuşba ilçesindeki Van Gölü olarak saptadığı deprem, saat 23.19'da meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

"Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor"

Van Valisi Ozan Balcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Balcı, "Saat 23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun Van." ifadelerini kullandı.

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AFAD Deprem Son Dakika Van Van Gölü
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