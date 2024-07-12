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Türkiye
AA 12.07.2024 20:47

İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de sağanak etkili oldu

Merkez ilçelerde etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonrası yollarda su birikintileri oluştu.

Karşıyaka Naldöken Kavşağı girişi ve bazı bölgelerde araçlar su birikintilerinin içinde seyretmek zorunda kaldı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi.

İzmir'de sağanak etkili oldu

Trafik yoğunluğunun oluştuğu kentte araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Özellikle Kordon Boyu'nda şiddetli rüzgarın da etkisiyle vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Bayraklı Sevgi Yolu'nda ve bazı bölgelerde iş yerlerini su bastı.

İzmir'de sağanak etkili oldu

Vapur seferlerine ara verildi

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu seferleri yarım saat durduruldu.

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) Şemikler-Turan arasında hat üzerine devrilen ağaç nedeniyle seferler bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildi.

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İzmir Sağanak Yağış Trafik
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