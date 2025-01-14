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Türkiye
TRT Haber 14.01.2025 07:43

Kırklareli'nde kar küreme aracı devrildi: 2 yaralı

Kırklareli'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan karayolları aracı devrildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde kar küreme aracı devrildi: 2 yaralı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 

Demirköy ilçesine bağlı Mahya Dağı yakınlarında Karayolları 15. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 

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