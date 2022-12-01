Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, iki bölgede yaptığı denetimde 6 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Kaçak Kazı
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