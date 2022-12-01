Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
DEAŞ'ın lojistik sorumlusu Bolu'da yakalandı
Bolu'da, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki lojistik sorumlusu yakalandı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın lojistik sorumlusu Irak uyruklu T.H.A.A.H'nin Bolu'da yaşadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, T.H.A.A.H'nin kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi.
T.H.A.A.H. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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