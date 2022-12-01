Hava sıcaklığının gece sıfır dereceyi gösterdiği Erzurum'da, araç camları, park ve bahçelerdeki bitkilerde kırağıyla oluştu.

Yüksek kesimlerde dağların karla kaplandığı kentte, Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü.

Erzurum-Ağrı-Kars kara yolunda ise sis etkili oldu.

Ardahan

Ardahan'da soğuk ve sis etkili oluyor. Kentte, gece karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağdı.

Gece 1 derece sıcaklığın ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de soğuk ve sis etkili oldu. Aralıklarla yağan karın ardından sis görüldü, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kara yolları ve demir yollarında kontrollü şekilde trafik sağlandı.

Sarıçam ormanlarındaki bitkiler kırağı ile kaplandı. Bazı çobanlar soğuk hava ve sise rağmen koyunlarını meraya çıkardı.