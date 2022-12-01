İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir girişindeki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Aramalarda, 4 milyon doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.