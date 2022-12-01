Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 4 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
Konya'nın Akşehir ilçesinde, 4 milyon doldurulmuş makaronun ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir girişindeki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Aramalarda, 4 milyon doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
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