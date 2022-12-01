Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa-İzmir karayolunda zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi
[Fotograf: İHA]
Bursa-İzmir karayolunda sisin de etkili olmasıyla farklı noktalarda 3 zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda çok sayıda araç birbirine girdi, ulaşımda da aksamalar yaşandı.
Karacabey ilçesi yakınlarında meyve yüklü bir kamyonet sisin de etkisiyla önündeki tıra arkadan çarptı. Araç içindeki yaralılara müdahale edilirken, arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.
İzmir yolunda 3 farklı noktada 20'den fazla büyük araç ve küçük aracın kazalara karıştığı kazalarda birisi haricinde yaralı olmadığı öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Bölgeye ambulans sevk edilirken, kazalar sebebiyle İzmir yolunda trafikte aksamalar yaşandığı aktarıldı.
Bölge trafik ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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