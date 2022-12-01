Ankara- Çubuk kara yolu Güvercin Park mevkisinde meydana gelen kazada Murat Y.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, parkın tabela direğine çarpıp, takla attı.

Kazada, Murat Y. ile yanındaki Şahin Uçak, Murat A., Şükrü Y. ve Tarkan B. yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şahin Uçak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.