Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 11:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da direğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
Ankara'nın Akyurt ilçesinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine direğe çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ankara- Çubuk kara yolu Güvercin Park mevkisinde meydana gelen kazada Murat Y.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, parkın tabela direğine çarpıp, takla attı.
Kazada, Murat Y. ile yanındaki Şahin Uçak, Murat A., Şükrü Y. ve Tarkan B. yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şahin Uçak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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