Kent girişindeki Sere Sola mevkiinde, dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları seyir halindeki 72 AAC 585 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkarılarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede, toprak ve kaya parçaları düşmeye devam etti. Bu nedenle bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Tek taraflı açılan yoldaki kaya parçaları ve toprak birikintisi, İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle temizlendi.

Polis ekipleri de kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.