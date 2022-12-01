Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara'nın batısı için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Marmara Bölgesi'nde Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün Edirne ve Kırklareli'nin kuzeyi; Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in de batı kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
Metrekareye düşen yağış miktarının 60 kiloyu bulabileceği ifade ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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