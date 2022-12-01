Meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün Edirne ve Kırklareli'nin kuzeyi; Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in de batı kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Metrekareye düşen yağış miktarının 60 kiloyu bulabileceği ifade ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.