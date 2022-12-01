Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu operasyonuna ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Yapılan araştırmada zanlıların yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu planör ile Kırklareli'ne getirdikleri belirlendi.

Planörün gece saatlerinde ışıklarını kapatıp kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı, Kırklareli'nde bekleyen diğer şüphelilerin ise araziye planörden görülebilecek şekilde ışıklar yerleştirdikleri tespit edildi.

Planör pilotunun bu ışıkların bulunduğu bölgeye alçak uçuş yaparak uyuşturucuyu attığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, planörün Türk hava sahasına kaçak yollarla girişine ilişkin Çanakkale Hava Radar Komutanlığından bilgi istendiği öğrenildi.

[Kırklareli'nde 21 Ocak'ta da planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulunmuştu. Fotoğraf: AA Arşiv]

4 zanlı tutuklanmıştı

Jandarmanın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 27 Kasım'da düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.S. ile yabancı uyruklu M.T.F, I.N.I. ve I.N.I. tutuklanmış, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

86,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti

Operasyonda 86 kilo 500 gram skunk, 3 el telsizi, 3 otomobil, 2 dürbün, 6 telefon ve araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan 2 sinyal kesici ele geçirilmişti.