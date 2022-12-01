İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanım zorunluluğunun bugün itibariyle başlaması nedeniyle denetimlerine başladı.

Bu çerçevede Fenertepe Gişeleri'nde durdurulan otobüs ve kamyon gibi ticari araçlara yönelik kış lastiği kontrolü yapıldı.

Otobüslerdeki lastiklerin 4 milimetre diş derinliğine uyup uymadığını ölçen ekipler, sürücüleri konu hakkında bilgilendirdi.

Kış lastiği olmayan veya lastiklerinin diş derinliği 4 milimetrenin altında bulunan araçların yol güvenliğini tehlikeye atacağını belirten ekipler, uygulamaya uymayan şoförlere de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1152 lira para cezası kesileceğini bildirdi.

Denetim sırasında durdurulan araç sürücüleri, uygulamanın yerinde olduğunu ifade etti.