Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde, jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, 11 Fas ve Suriye uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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