Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ayder Yaylası sonbaharın güzelliğine büründü
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Ayder Yaylası sonbaharın keyfini çıkartmak isteyen turistlerin uğrak noktası oldu. Arap turistler başta olmak üzere birçok tatilci sonbaharın güzelliğini görmek için yaylanın yolunu tuttu.
Hazan mevsiminin keyfini çıkartmak isteyenler soluğu Karadeniz'in yaylalarında alıyor.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası da o noktalardan...
Ayder sonbaharda ziyaretçileri hayran bırakıyor
Kimi doğaya karşı fotoğraf çektiriyor. Kimi yemyeşil çimlere uzanarak çay eşliğinde güneşli havanın tadını çıkarıyor.
[Fotoğraf: AA]
Doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Ayder Yaylası sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor.
Tabloyu andıran görüntüler, ziyaretçilerine doyumsuz anlar yaşatıyor.
Haber: Meryem Şişman
Etiketler: Rize
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