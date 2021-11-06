Yurt genelinde etkili olan sisli hava ulaşımda vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Deniz ulaşımında da bazı feribot seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerleri iptal edildi.

BUDO'nun ise 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10:30'da yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi yoğun sis nedeniyle iptal edildi.

Sisli havanın yurt genelinde bugün de etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.