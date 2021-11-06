Kaza, Van-Erciş karayolunun 60'ncı kilometresindeki Çakırbey mevkiinde meydana geldi.

Muhammed Ç. yönetimindeki otomobil Van'dan Erciş istikametine seyire halindeyken yola aniden çıkan başıboş ata çarpmasıyla yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen trafik kazasında isimi tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Başıboş at ise telef oldu.

Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Van ve Muradiye'de deki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.