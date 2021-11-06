Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 02:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Etiketler: Çanakkale Hava Durumu Gemi
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