Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Domates yüklü kamyonda yangın
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan domates yüklü kamyonda hasar oluştu.
A.C'nin kullandığı kamyon seyir halindeyken Esenpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kamyondan inen sürücünün ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.
Sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kişi, tedbir amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
Yangın nedeniyle domates yüklü kamyonda hasar oluştu.
Son Haberler
- 02:44
- 02:19
- 01:31
- 00:31
- 00:25
Sıradaki Haber
İrem'in okuma azmine Milli Eğitim Bakanı Özer kayıtsız kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz