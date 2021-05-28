Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli için "taşkın" uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, kentte taşkın riski olduğunu aktararak, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kofçaz-1 Göleti ile Üsküp Barajı'nın rezervuarlarının dolduğunu ve bu nedenle kontrolsüz akacağı belirtildi.
Baraj, gölet, dere yatağının kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.
Etiketler: DSİ
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