DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kofçaz-1 Göleti ile Üsküp Barajı'nın rezervuarlarının dolduğunu ve bu nedenle kontrolsüz akacağı belirtildi.

Baraj, gölet, dere yatağının kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.