İzmir'den Çanakkale yönüne giden Muharrem Zache idaresindeki yabancı plakalı tır ve buna bağlı yarı römorkun şasesi, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında kırıldı.

Olay yerine ulaşan bölge trafik ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Araç kuyruğu 10 kilometre

Otomobil ve hafif ticari araçlar, Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirildi. Alternatif yola giremeyen ağır tonajlı kamyon ve tırlar ise yaklaşık 10 saattir yolda bekletiliyor.

Şasesi kırılan tırın vinç yardımıyla onarım çalışmaları sürerken, bölgedeki araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı.